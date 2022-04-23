Зеленский заявил, что в Украине ожидают приезда Папы Римского

23 апреля, 21:04
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Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает визит Папы Римского.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в киевском метрополитене.

«Я очень хотел, чтобы он приехал с самого начала, чтобы он поддержал наших людей на востоке государства, я хотел, чтобы он попытался разблокировать гуманитарные коридоры к Мариуполю. Именно с такой просьбой мы обращались к нему. Есть те или иные сигналы. Рано говорить, но мы ожидаем его, потому что у него есть именно та миссия от Бога, ему доверяет большое количество людей», — сказал Зеленский.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=F2WLPMvrEfY&feature=emb_title
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Владимир Зеленский Папа Римский Франциск

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