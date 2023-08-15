Украина будет обсуждать с партнерами отзывы комбатов о боевом применении западной техники и оружия — Зеленский 15 августа, 20:43 Владимир Зеленский в Запорожской области, 15 августа (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский, посетив боевые бригады 15 августа, услышал от комбатов отзывы о применении западной техники и оружия на фронте.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

«Каждый такой отзыв — то, о чем будем говорить с лидерами (государств-партнеров — Ред.)», — отметил украинский лидер.

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Президент рассказал, что 15 августа посетил разные районы Запорожской области и вместе с командующим Таврия Александром Тарнавским был в расположениях:

3-й и 15-й бригад оперативного назначения Нацгвардии;

47-й и 65-й отдельных механизированных бригад;

46-й аэромобильной бригады;

116-й, 117-й и 118-й бригады 10-го армейского корпуса.

«Каждая — особенная, все — молодцы. Посетил передовое хирургическое отделение, поблагодарил наших боевых медиков за спасение украинских жизней. Пообщались с комбригами и комбатами о потребностях наших воинов — то, что они реально чувствуют на передовой», — подчеркнул Зеленский.

Как указал глава государства, все, о чем говорили воины, будет звучать на Ставке.

Президент поблагодарил защитников, берущих трофеи и ставящих на службу Украине российскую технику.

«Это не просто рациональность наших ребят, это и важное доказательство способности наших героев забирать оружие у врага и использовать для защиты жизни Украины. Имел честь наградить наших воинов — солдаты, сержанты, офицеры», — добавил Зеленский.