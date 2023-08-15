Украина будет обсуждать с партнерами отзывы комбатов о боевом применении западной техники и оружия — Зеленский

15 августа, 20:43
Поделиться:
Владимир Зеленский в Запорожской области, 15 августа (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский в Запорожской области, 15 августа (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский, посетив боевые бригады 15 августа, услышал от комбатов отзывы о применении западной техники и оружия на фронте.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

«Каждый такой отзыв — то, о чем будем говорить с лидерами (государств-партнеров — Ред.)», — отметил украинский лидер.

Видео дня

Читайте также:
Интенсивнее, чем ожидали. Генштаб рассказал детали подготовки украинских морпехов в Великобритании

Президент рассказал, что 15 августа посетил разные районы Запорожской области и вместе с командующим Таврия Александром Тарнавским был в расположениях:

  • 3-й и 15-й бригад оперативного назначения Нацгвардии;
  • 47-й и 65-й отдельных механизированных бригад;
  • 46-й аэромобильной бригады;
  • 116-й, 117-й и 118-й бригады 10-го армейского корпуса.

«Каждая — особенная, все — молодцы. Посетил передовое хирургическое отделение, поблагодарил наших боевых медиков за спасение украинских жизней. Пообщались с комбригами и комбатами о потребностях наших воинов — то, что они реально чувствуют на передовой», — подчеркнул Зеленский.

Как указал глава государства, все, о чем говорили воины, будет звучать на Ставке.

Президент поблагодарил защитников, берущих трофеи и ставящих на службу Украине российскую технику.

«Это не просто рациональность наших ребят, это и важное доказательство способности наших героев забирать оружие у врага и использовать для защиты жизни Украины. Имел честь наградить наших воинов — солдаты, сержанты, офицеры», — добавил Зеленский.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Оружие Российская агрессия Военная помощь Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X