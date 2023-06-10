Скифское золото вернется в Крым после деоккупации — Зеленский 10 июня, 00:47 Суд в Нидерландах постановил вернуть Скифское золото Украине (Фото:Courtesy of Monique Kooijmans/Allard Pierson/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Скифское золото после деоккупации будет передано в Крым.

«Украинской коллекции. Коллекции, которая хранилась в нашем Крыму, но которая пока не может быть возвращена в Крым по очевидной причине: ее нельзя отдавать оккупанту, грабителю. Конечно, она будет в Крыму, когда в Крыму будет и украинский флаг. Собственно, такую логику подтвердила и высшая судебная инстанция Нидерландов. И это — очередное доказательство того, что нидерландские люди, нидерландское общество и государство действительно умеют быть лидерами в защите верховенства права и ценностей цивилизованности», — заявил глава государства.

Видео дня

Дело о скифском золоте

В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о возврате Украине скифского золота. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки Крым — золотой остров в Черном море.

Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма РФ. Согласно украинскому законодательству, такие объекты являются частью музейного фонда Украины и Министерству культуры решать, куда вернутся экспонаты.

В связи с этим в августе 2017 года музеи оккупированного Крыма подали апелляционную жалобу на решение о возвращении ценностей.

В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения по этому делу, и вот наконец в июне 2023 года оно было принято в пользу Украины.