Зеленский заявил о нормализации ситуации в энергетике

13 марта, 23:27
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Украина смогла нормализовать ситуацию в энергетике (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Украина смогла нормализовать ситуацию в энергетике (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетикам удалось нормализовать ситуацию с поставками электроэнергии.

Глава государства отметил, что подобные новости стали известны после проведения соответствующих координационных совещаний.

«Отдельно обсудили ситуацию в энергетике – она нормализована. Фактически на всей свободной территории государства обеспечиваем энергетические потребности украинцев – в соответствии с возможностями генерации», – заявил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону: накопление ресурсов и защиту украинских энергетических мощностей.

https://www.youtube.com/embed/_GEDF3TNwhY

Проблемы с электроснабжением и отключение света в Украине начались осенью 2022 года после того, как российские террористы начали атаки ракетами и дронами-камикадзе по критической инфраструктуре Украины. Из-за этого для населения были применены стабилизационные и аварийные отключения электричества.

Последняя атака была совершена 9 марта. Тогда проблемы с электричеством возникли в Харькове, Житомире и Запорожье.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Электричество Электроснабжение Отключения света Владимир Зеленский

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