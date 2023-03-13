Зеленский заявил о нормализации ситуации в энергетике 13 марта, 23:27 Украина смогла нормализовать ситуацию в энергетике (Фото:REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетикам удалось нормализовать ситуацию с поставками электроэнергии.



Глава государства отметил, что подобные новости стали известны после проведения соответствующих координационных совещаний.

«Отдельно обсудили ситуацию в энергетике – она нормализована. Фактически на всей свободной территории государства обеспечиваем энергетические потребности украинцев – в соответствии с возможностями генерации», – заявил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону: накопление ресурсов и защиту украинских энергетических мощностей.

Проблемы с электроснабжением и отключение света в Украине начались осенью 2022 года после того, как российские террористы начали атаки ракетами и дронами-камикадзе по критической инфраструктуре Украины. Из-за этого для населения были применены стабилизационные и аварийные отключения электричества.

Последняя атака была совершена 9 марта. Тогда проблемы с электричеством возникли в Харькове, Житомире и Запорожье.