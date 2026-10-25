Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы снятия санкций с государства-агрессора РФ перед возможной встречей в формате Украина- США-Россия. Таким образом партнеры теряют рычаги влияния на Кремль, отметил он.

Об этом Зеленский сказал в интервью Алле Мазур, вышедшем в воскресенье, 25 октября.

«Я бы не хотел, чтобы на встрече трех лидеров, когда она состоится — без сомнения, она должна состояться, — чтобы мы подошли к этой встрече, сняв все санкции с Российской Федерации. Это важный момент. Санкции вводились за агрессию, а не за возможность поболтать», — отметил Зеленский.

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Снятие санкций с России должно быть связано с окончанием войны, дипломатическим урегулированием, восстановлением Украины и предоставлением ей гарантий безопасности, подчеркнул он.

«Оказавшись без санкций и в диалоге в трехстороннем формате, вы можете попасть в ситуацию, когда совершенно непонятно, что будет дальше, а санкции уже сняты. А у кого хватит сил, которые были у нас в начале войны, чтобы наложить все санкции заново, чтобы так объединить людей, чтобы было 20 с лишним пакетов по всему миру? Поэтому я к этому отношусь очень осторожно», — пояснил Владимир Зеленский.

По его словам, Россия может добиться отмены санкций ради участия в трехстороннем формате, а дальнейшее развитие событий так и будет оставаться неопределенным.

Владимир Зеленский сказал, что проинформировал американскую сторону и что она «понимает позицию Украины».

24 октября британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя США сообщил, что следующий раунд переговоров между украинской, американской и российской делегациями может состояться в Абу-Даби (ОАЭ) или Швейцарии. Российские пропагандистские СМИ писали, что это может произойти в первой половине ноября.

27−28 октября, по информации Владимира Зеленского, в Брюсселе запланирована встреча на уровне президента Украины, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, представителей США и ЕС.