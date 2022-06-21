Неделя будет тяжелой. Кремль очень нервно воспринимает активность Украины и Евросоюза — Зеленский 21 июня, 02:51 Цей матеріал також доступний українською Зеленский подчеркнул, что российские войска будут активно обстреливать Украину на этой неделе (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что ближайшая неделя будет тяжелой из-за того, что российские оккупанты нервно реагируют на успехи Украины в евроинтеграции.

Глава государства подчеркнул, что руководство РФ можно остановить «только на поле боя».

«Как я и предполагал, Россия очень нервно воспринимает нашу активность. Снова обстрелы Харькова, Одессы, снова попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это зло, которое можно успокоить только на поле боя», — заявил Зеленский.

Видео дня

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. После этого Нидерланды и Дания заявили о поддержке такого шага, хотя раньше сомневались.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. За проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.