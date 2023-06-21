Россия получит ответ на обстрел спасателей в Херсоне — Зеленский 21 июня, 00:05 20 июня россияне обстреляли спасателей, которые работали в Херсоне (Фото:ГСЧС)

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что российские террористы будут отвечать за обстрел спасателей в Херсоне.

«Сегодня в Херсоне в результате обстрела оккупантов пострадали спасатели… Они занимались ликвидацией последствий российского теракта на Каховской ГЭС и были обстреляны российской же артиллерией. Восемь сотрудников ГСЧС были ранены, один, к сожалению, погиб… Мои соболезнования родным и близким! Украинские воины обязательно дадут ответ террористам на всю эту подлость», — заявил президент.

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Он подчеркнул, что подобные теракты показывают, что «нет и не будет у оккупантов никаких шансов остаться где-то на украинской земле».

Российские оккупанты во вторник, 20 июня, обстреляли спасателей, которые расчищали ил в Херсоне. В результате вражеского артиллерийского обстрела погиб один сотрудник ГСЧС, еще семеро — пострадали, из них шестеро — в тяжелом состоянии.

