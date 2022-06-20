Российские войска накапливают силы в направлении Харькова и Запорожья — Зеленский 20 июня, 01:23 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска накапливают силы в направлении Харькова и Запорожья.

«Оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области, снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру, хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать», — заявил президент.

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Зеленский отметил, что стоит ожидать «показательных действий» от российской армии накануне принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

«Мы готовимся, мы готовы и будем отвечать», — заявил Зеленский.

Днем ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские войска проводят попытки контрнаступления в Харьковской области и увеличивают обстрелы Харькова.

Он подчеркнул, что в Белгородской области вблизи Харькова российские оккупанты собрали от 5 до 7 батальнно-тактических групп, штурмовики и вертолеты.



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