Российские войска накапливают силы в направлении Харькова и Запорожья — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска накапливают силы в направлении Харькова и Запорожья.
«Оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области, снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру, хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать», — заявил президент.
Зеленский отметил, что стоит ожидать «показательных действий» от российской армии накануне принятия решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
«Мы готовимся, мы готовы и будем отвечать», — заявил Зеленский.
Днем ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские войска проводят попытки контрнаступления в Харьковской области и увеличивают обстрелы Харькова.
Он подчеркнул, что в Белгородской области вблизи Харькова российские оккупанты собрали от 5 до 7 батальнно-тактических групп, штурмовики и вертолеты.
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