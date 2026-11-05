На встрече с премьер-министром Андорры Владимир Зеленский говорил о похищенных Россией детях (Фото: Офис президента Украины)

Государство-агрессор РФ начало отправлять на войну против Украины похищенных украинских детей , которые выросли за время этой войны.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на специальной панели, посвященной Украине, в рамках XXX Иберо-американского саммита в Мадриде, сообщило Интерфакс-Украина в четверг, 5 ноября.

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«Десятки тысяч украинских детей похитили с нашей земли. А теперь мы видим нечто худшее. Россия уже начала отправлять [на войну] часть этих детей, которых они похитили у нас и которые выросли во время этой войны. За эти годы они выросли и попали в ряды российской армии», — заявил Зеленский.

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Президент Украины призвал партнеров публично говорить о похищении Россией украинских детей, чтобы положить этому конец.

«Постоянно поднимайте этот вопрос. Убедитесь, что мир узнает об этих преступлениях. Наша команда и наши дипломаты готовы предоставить вам всю необходимую информацию», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что Россия похитила более 20 тыс. украинских детей. На сегодняшний день Украина вернула 2790 из них.

«Но каждый раз это вызов: найти, проверить, доказать и вернуть. И каждый раз Россия сопротивляется», — сказал он после встречи с премьер-министром Андорры Шавье Эспотом Саморой.

4 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Мадрид, где у него запланированы встречи и переговоры по вопросам укрепления украинской ПВО, развития оборонного сотрудничества (в частности, с Испанией) и дальнейшей поддержки Украины.

Также в испанской столице Владимир Зеленский встретился с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру.