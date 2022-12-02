Референдум 1991 года поставил точку в истории империи — Зеленский 2 декабря, 00:06 Подсчет голосов после референдума 1991 года (Фото:AP Photo/Efrem Lucatsky)

Президент Владимир Зеленский заявил, что референдум 1 декабря 1991 года, на котором люди поддержали Акт провозглашения независимости Украины, поставил точку в истории СССР.

«1 декабря 31 год назад состоялся референдум, объединивший всю территорию нашей государства. Никто из наших людей не остался вне всеукраинского решения. Киев и Севастополь, Одесса и Крым, Львов и Черкассы, Чернигов и Харьков, Донецк и Херсон, Запорожье и Луганск, Хмельниччина и Кировоградщина, Волынь и Днепропетровщина, Сумы и Закарпатье, Франковск и Тернополь, Житомирщина и Черновцы, Винница, Киевщина, Николаев, Полтава, Ровно… Все поддержали. Люди подтвердили Акт провозглашения независимости Украины — свободно и законно», — заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что референдум проходил честно и легитимно. Важно то, что решение поддержали люди, а не только политики.

«И было важно, что не просто политики, а именно люди поставили точку в истории империи, которая строилась на отрицании воли людей. Которая убивала, пытаясь увековечить отрицание воли людей, но которую люди все равно свергли. И как раз своей волей», — заявил глава государства.



31 год назад, 1 декабря 1991 года, состоялся Всеукраинский референдум, подтвердивший независимость и суверенность Украины как самостоятельного государства.

Голосование состоялось в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года.

По результатам голосования независимость Украины поддержали 90,32%, против выступили 9,68%.