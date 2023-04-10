Военная помощь ВСУ защищает и людей в странах-партнерах — Зеленский 10 апреля, 23:31 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военная помощь, оказываемая партнерами, защищает и население в их странах.

"Все, что усиливает защиту Украины от российского террора, все, что дает нашим воинам больше возможностей для активного движения – все это защищает и каждого в странах-партнерах, каждого в Европе, каждого в мире. Термин "проигрыш" должен стать спутником термина" агрессор". И только украинская победа это обеспечит", - заявил глава государства.

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Зеленский, в частности, отметил, что в последние недели была получена весомая военная помощь от Германии.

"Есть и очередные шаги в оборонной помощи нашему государству от Германии, спасибо за них. Две недели - и усиление от Германии по бронетехнике, ПВО, боеприпасам, инженерным машинам, медицине", - заявил Зеленский.