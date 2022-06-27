Найдем всех, кто причастен к ракетным ударам по Украине — Зеленский 27 июня, 03:03 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский отметил, что отвечать в суде придется всем людям, которые виновны в ракетных ударах по Украине.

Глава государства подчеркнул, что в суде будут отвечать все летчики, диспетчеры, техники и другие люди.

«Каждый из вас будет отвечать за эти удары. Если кто-то будет думать, что уйдет от ответственности, сказав, что такой был приказ, вы ошибаетесь. Когда ваши ракеты бьют по нашим домам — это военные преступления. Суд — вот что вас всех ожидает. И вы не спрячетесь нигде — ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси, нигде!» — заявил Зеленский.

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Около 06:20 26 июня в Киеве прозвучала серия взрывов. Позже стало известно о попадании российских ракет в жилой дом в Шевченковском районе столицы.

В результате ракетного удара пострадали шесть человек. На данный момент обнаружили тело одного погибшего. Четырех пострадавших госпитализировали, среди них — семилетняя девочка. Еще двое получили легкие травмы и лечатся амбулаторно.

Также в результате двух ракетных ударов РФ вблизи Черкасс погиб один человек, пятеро пострадали

«Погибший обслуживал железнодорожные пути и как раз находился на дежурстве. Он действовал в соответствии с сигналами о ракетном нападении, но гражданская инфраструктура не приспособлена к защите в полной мере», — отметил глава ОВА.

В результате атаки поврежден объект инфраструктуры.

26 июня РФ также нанесла ракетные удары по Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости создания в Украине современной и мощной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Глава государства отметил, что тема ПВО постоянно обсуждается с союзниками. В данном вопросе «уже есть некоторые договоренности».

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