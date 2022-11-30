Отключения электроэнергии в Украине должны быть предсказуемы — Зеленский

30 ноября, 23:31
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Магазин одежды в Киеве, который работает во время блекаута (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Магазин одежды в Киеве, который работает во время блекаута (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский заявил, что отключение электричества в Украине должно происходить по графику, чтобы люди знали, сколько не будет света.

«И я еще раз хочу подчеркнуть: очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество. Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей. Люди вправе знать. И настолько, насколько это возможно, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила по свету. А ведь должна быть справедливость и понимание», — заявил президент.

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Глава государства отметил, что наиболее сложная ситуация остается в столице. В то же время, ограничение электроснабжения есть и в других областях.

«По состоянию на сегодняшний вечер около 6 миллионов абонентов в большинстве областей нашего государства и в Киеве отключены от электричества. Ситуация остается очень сложной именно в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях», — заявил Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=52UvIY9hYsE
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Из-за российских ударов по украинской инфраструктуре 23 ноября по состоянию на утро понедельника, 28 ноября, дефицит мощности в энергосистеме составил 27%, по всей Украине действовали аварийные отключения.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия готовит новые ракетные удары. По его словам, текущая неделя может быть такой же сложной, как и предыдущая.

https://www.youtube.com/watch?v=qzlmtoebVOY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Электроэнергия Отключения света Блэкаут Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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