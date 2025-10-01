Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна империя в истории не смогла уничтожить Украину и Россия не станет исключением. Об этом он сказал 1 октября во время церемонии принесения клятвы лицеистов и вручения государственных наград ко Дню защитников и защитниц.

«Каждая попытка, каждая, покорить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается. Все попытки стереть Украину и украинцев завершались тем, что враждебные империи рассыпались», — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина выдержала не только отдельных агрессоров, а всех, кто пытался уничтожить ее народ.



«Выстоит Украина и сейчас против этой России, без сомнения выстоит. Мы обязательно защитим наше государство», — сказал он.

Президент добавил, что украинцы сегодня защищаются максимально эффективно и стратегически, чтобы гарантировать свободу и безопасность для будущих поколений.

«Чтобы наши дети, все наши дети, все последующие поколения были гарантированно свободны от войны, от террора, от ударов, от любых угроз», — заявил глава государства.

Он добавил, что Украина будет сохранять свою силу и поддержку международных партнеров. Зеленский подчеркнул, что именно благодаря такой помощи и преданности защитников и защитниц государство всегда может рассчитывать на защиту.

1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц, выражая благодарность военным, ветеранам, медикам и всем, кто защищает государство.

На Майдане Независимости в Киеве по случаю Дня защитников и защитниц почтили минутой молчания погибших в российско-украинской войне. В 09:00 по всей Украине люди и транспорт остановились, чтобы отдать дань уважения павшим героям.

