«Настоящая война». В Украине не стало спокойней, на востоке очень тяжелая ситуация — Зеленский 15 декабря, 17:37 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Украине не стало спокойней, чем в начале войны, а на востоке ситуация очень тяжелая.

Отвечая на вопрос, спокойней ли сегодня в Украине, чем в начале войны, глава государства заявил, что нет.

«У нас на востоке очень тяжелая, сложная ситуация. Это как Вторая мировая война. То же самое в Бахмуте, в Соледаре, районе под Харьковом, Кременной, Сватово. Это настоящая война, с огнем, обстрелами, ракетами, артиллерией, всем», — сказал он в интервью The Economist.

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Зеленский заявил о сложной ситуации на юге.

«На оккупированных территориях, какие-то поселки в Запорожской области. Ничего нет, ни электричества, ни воды, ничего», — сказал он.



Зеленский добавил, что оккупанты артиллерией бьют по Херсону, «против тех, о ком вчера говорили, что «мы один народ».

«В Киеве вы видите, что не так опасно, но они начали использовать ракеты и иранские беспилотники», — сказал он.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что российские оккупанты фактически разрушили Бахмут Донецкой области.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырской заявил, что захват Бахмута Донецкой области имеет для российских оккупантов «символическое значение» на фоне многочисленных военных поражений и падения морального духа среди солдат в последнее время.

