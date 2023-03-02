Контрнаступательные действия Украины вернут безопасность жителям прифронтовых территорий — Зеленский

2 марта, 00:15
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Зеленский заявил, что действия украинских военных вернут безопасность людям (Фото:Ben Birchall/Pool via REUTERS)

Зеленский заявил, что действия украинских военных вернут безопасность людям (Фото:Ben Birchall/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате активных действий украинской армии вернется безопасность жителям прифронтовых зон.

"Когда мы готовим активные действия наших военных, всех наших сил обороны и безопасности, мы имеем в виду и то, что такие активные действия будут постепенно возвращать безопасность тем, кто сейчас в прифронтовой зоне", - заявил президент.

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Глава государства отметил, что 1 марта он провел "длинный, подробный селектор со всеми, кто осуществляет руководство разными направлениями защиты государства - военные, СБУ, ГУР, внешняя разведка, МВД, другие чиновники, Офис".

«Каждое фронтовое направление держим под контролем. Хортица, Таврия, Одесса, Север — были доклады по ситуации за сутки. Кроме непосредственно фронтовых направлений, внимание и к прифронтовым территориям. Тем городам и районам, которые каждый день и каждую ночь подвергаются российским обстрелам», — заявил президент.

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Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и решат дальнейший ход событий.

По информации Bild, в США и Германии говорят, что у Украины есть время до осени, чтобы отвоевать оккупированные территории. Если это сделать не удастся, как утверждается, союзники усилят давление на Киев для начала переговоров с Россией.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины

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