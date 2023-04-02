Есть только один путь остановить российский террор — Зеленский 2 апреля, 21:12 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Есть только один путь, чтобы остановить российский террор, который ежедневно забирает жизни мирных украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В вечернем видеообращении он вспомнил сегодняшние обстрелы россиян по Сумской и Донецкой областях и подчеркнул, что это всего несколько примеров из десятков ударов, которые россияне нанесли за сутки.

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«Есть только один путь остановить российский террор и вернуть безопасность всем нашим городам и общинам, от Сумской области до Донбасса, от Харьковской до Херсонской области, от Киевской области до Ялты. И этот путь — военная победа Украины. Никакого другого пути нет и не будет», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что будет такой день, когда мы скажем: последний оккупант сбежал или убит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях и на всем нашем юге.

«Свободным и снова безопасным будет и Крым. Украина вернет все свое», — подчеркнул президент.