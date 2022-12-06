Ни одна страна не поделилась разведданными о российском вторжении — Зеленский 6 декабря, 02:50 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что накануне 24 февраля ни одна страна не предоставила разведывательные данные о планах РФ.

Об этом сообщает Financial Times.



"Никто не показывал нам конкретных материалов, что это будет по тому или иному направлению", - заявил Зеленский.



Он отметил, что до 24 февраля пытался несколько раз позвонить по телефону кремлевскому диктатору Владимиру Путину, чтобы предупредить его, что нападение на Украину будет большой ошибкой.

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"Мы воюем против сумасшедших людей", – заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что только полное освобождение оккупированных территорий Украины может положить конец войне. О переговорах говорить пока невозможно.

"Мир не является врачом с большим опытом, он не является врачом Путина, и Путин не является пациентом этого мира", – заявил Зеленский.

Британская газета Financial Times признала президента Украины Владимира Зеленского Человеком года.

Как пишет издание, такой выбор был сделан, поскольку "Зеленский стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".