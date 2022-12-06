Ни одна страна не поделилась разведданными о российском вторжении — Зеленский

6 декабря, 02:50
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что накануне 24 февраля ни одна страна не предоставила разведывательные данные о планах РФ.

Об этом сообщает Financial Times.

"Никто не показывал нам конкретных материалов, что это будет по тому или иному направлению", - заявил Зеленский.

Он отметил, что до 24 февраля пытался несколько раз позвонить по телефону кремлевскому диктатору Владимиру Путину, чтобы предупредить его, что нападение на Украину будет большой ошибкой.

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"Мы воюем против сумасшедших людей", – заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что только полное освобождение оккупированных территорий Украины может положить конец войне. О переговорах говорить пока невозможно.

"Мир не является врачом с большим опытом, он не является врачом Путина, и Путин не является пациентом этого мира", – заявил Зеленский.

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Британская газета Financial Times признала президента Украины Владимира Зеленского Человеком года.

Как пишет издание, такой выбор был сделан, поскольку "Зеленский стал воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".

https://www.youtube.com/watch?v=iANtpi4QHHE&t=3s
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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