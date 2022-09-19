Чужого нам не надо. Зеленский заверил, что все оккупированные города будут освобождены 19 сентября, 00:17 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет освободить все города и территории, которые оккупировала российская армия.

«Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом — города и громады, которые мы освободили. Эти слова звучат сейчас. Звучат всюду. Мариуполь, Мелитополь и Херсон — также звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск — и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта — и они тоже. О чужом мы не говорим. Звучат только наши слова, украинские слова. Каждое утро, ежедневно, каждый вечер, каждую ночь — в течение уже 207 дней», — заявил глава государства.

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Зеленский напомнил, что украинские территории освобождаются благодаря Вооруженным силам Украины, Силам специальных операций, Главному управлению разведки Минобороны, Службе безопасности Украины, теробороне, пограничникам и всей системе МВД — от Нацгвардии и Нацполиции до спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

14 сентября в Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км в Харьковской области.

На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры. В освобожденных городах и поселках находят массовые захоронения и пыточные.

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