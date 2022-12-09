«Удары против человечности». Более 60% российских ракет были выпущены по гражданским объектам Украины — Зеленский 9 декабря, 15:19 Российский ракетный удар по жилому дому в Вышгороде, 23 ноября (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Подавляющее большинство российских ракет, которые были выпущены по территории Украины, были направлены против гражданских объектов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на международной конференции Права человека в темные времена.

Он уточнил, что с начала полномасштабного вторжения 62% ракет, выпущенных Россией, были направлены на гражданские объекты. Зеленский также сравнил такие действия страны-агрессора с нацистскими бомбардировками Британии во времена Второй мировой войны.

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«Преступления российского государства на территории Украины и против именно украинцев беспрецедентны со времен Второй мировой войны. Украинские города и наши городки, наши села, которые российская артиллерия разбивает прямо на камни. Не один, не два, а десятки таких разрушенных городов и сел. Авиационный, ракетные терроры, удары Российской Федерации, так напоминающие нацистские бомбардировки Британии, Лондона. Из всех ракет, выпущенных российской армией от 24 февраля, 62% были направлены против именно гражданских объектов, против людей, против человечности», — сказал он.

Президент напомнил и о российских фильтрационных лагерях, депортациях, похищении детей и других преступлениях РФ.

«Реальные, современные застенки и массовые захоронения людей. Принудительная депортация украинцев в Россию, более двух миллионов человек вывезены. Незаконное усыновление в российских семьях наши украинские детишки, которые были фактически похищены из Украины. Преступная мобилизация граждан Украины на оккупированной территории, в оккупационную армию — все это реальные примеры. Минный террор против украинцев, постоянные обстрелы, постоянные жертвы в приграничной зоне с Российской Федерацией и в прифронтовых районах — это все такой страшный объем совершенных преступлений и разрушенных судеб, жизней людей», — подчеркнул Зеленский.

По его убеждению, сейчас Украина защищает не только свою землю, но и свободу других народов, которые могли бы стать жертвой российской агрессии.

«Спасая украинцев от России, мы даем надежду многим другим людям, многим другим сообществам, другим народам, которые чувствуют, что против них могла бы начаться такая же агрессия. Работая для того, чтобы привлечь Российскую Федерацию к справедливой ответственности за агрессию, за эти преступления, за военные преступления, за акты ее геноцидной политики, мы создаем механизмы выполнения норм международного права, которые будут реально служить для превенции международных преступлений и установления справедливости еще в течение, я уверен, десятилетий после окончания этой войны. После нашей с вами победы», — подчеркнул президент.

7 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты вышли за пределы резерва ракет, который необходим для защиты РФ.

22 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил, что у страны-террориста РФ осталось 119 ракет Искандер, 6980 ракет С300, 229 ракет морского базирования Калибр, 132 ракеты воздушного базирования Х-101 и 150 ракет воздушного базирования Х-555.

В этот же день секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что России хватит ракет еще на три-четыре массированных ракетных атаки по территории Украины.

5 декабря РФ нанесла восьмой массированный ракетный удар по гражданским целям в Украине. Из более 70 выпущенных агрессором ракет украинской ПВО удалось сбить более 60.