Бои в Донецкой области отнимают много жизней и усилий — Зеленский

7 августа, 23:59
Украинские военные уничтожают оккупантов в боях на Донбассе (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Украинские военные уничтожают оккупантов в боях на Донбассе (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые горячие направления боевых действий в Донецкой области отбирают много жизней и усилий.

По словам президента, ситуация на Донбассе остается крайне тяжелой.

«Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой. Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине, на юге нашей страны, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы», — заявил президент.

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Он отметил, что ключевым вопросом для Украины, как и ранее, остаются поставки вооружения. Зеленский заявил, что на неделе ожидаются «хорошие новости» в вопросе поставок.

https://www.youtube.com/watch?v=UFPemqPXMOM
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По состоянию на утром 7 августа ВСУ отбили наступления российских оккупантов на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области. На направлениях Новолуганское — Кодема, Травневое — Кодема, Семигорье — Зайцево боевые действия продолжаются.

https://www.youtube.com/watch?v=UYm9peuZuiY
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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