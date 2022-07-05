Украина постепенно выходит из топливного кризиса — Зеленский

5 июля, 04:18
На заправках становится больше бензина (Фото:REUTERS/Lucy Nicholson)

На заправках становится больше бензина (Фото:REUTERS/Lucy Nicholson)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина постепенно выходит из кризиса, который начался из-за дефицита топлива.

Глава государства подчеркнул, что Кабинет Министров постепенно выполняет задачи по наполнению энергоносителями Украины.

«Кроме разбомбленных нефтеперерабатывающих мощностей, Россия стреляет по любым путям, включая железную дорогу, мостам, чтобы мы не получали ни дизель, ни бензин. Тем не менее, я считаю, что понемногу мы выходим из этого энергетического кризиса, и наполнение рынка происходит», — заявил президент.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Дефицит Бензин Владимир Зеленский Дефицит топлива

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