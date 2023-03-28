Удар по дому в Запорожье. Оккупанты знали, куда били — Зеленский 28 марта, 01:09 Владимир Зеленский на месте попадания ракеты в Запорожье (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты знали, куда бить, когда ударили по жилому дому в Запорожье.

«Обычные дома. Сожжены, частично, к сожалению, разрушены. Десятки людей были ранены этим безумным русским ударом. Террористы точно знали, куда направляют свои ракеты. Осколочно-фугасные Смерчи. По домам. 37 человек пострадали, двое погибли», — заявил президент.

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Он отметил, что более 400 человек обратились за помощью после террористического российского обстрела.

«Конечно, и за этот удар Россия будет отвечать. Именно для этого мы по максимуму сотрудничаем с международной юстицией, мобилизуем мир для создания спецтрибунала по агрессии России. Всё это будет. Приговоры террористам будут», — заявил глава государства.

Днем 22 марта Россия массированно обстреляла Запорожье. Удару подверглись жилые кварталы и остров Хортица. По данным Воздушных сил, оккупанты нанесли удар из реактивной артиллерии.

В Офисе генпрокурора сообщили, что россияне выпустили по городу шесть ракет, одна из них попала в угол между двумя многоэтажками, частично разрушив квартиры, балконы и повредив крыши. Открыто уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В Генштабе ВСУ говорили, что в жилой дом попало две ракеты. Погибли два человека, более 30 пострадали.

В Офисе президента заявили, что российский снаряд повредил несущие конструкции одного из подъездов в девятиэтажном доме, есть угроза обвала верхних этажей. Эту часть дома нужно демонтировать.