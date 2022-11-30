К концу года количество уничтоженных российских оккупантов достигнет 100 тысяч — Зеленский

30 ноября, 00:00
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Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Президент Владимир Зеленский заявил, что еще до конца года российская армия потеряет 100 тысяч человек убитыми из-за вторжения в Украину.

"Еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч своих солдат и только Богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять. Мир же будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых", - заявил глава государства.

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Зеленский отметил, что ситуация на фронте остается тяжелой. В частности, оккупанты продолжают пытаться наступать в Донецкой области.

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"Ситуация на фронте сложная. Несмотря на очень большие российские потери оккупанты все еще пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, что-то там они планируют на юге. Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить их намерения", – заявил Зеленский.

Президент напомнил, что россияне планировали полностью захватить Донбасс еще весной или летом.

"Они говорили, что захватят Донбасс – весной, летом, осенью. На этой неделе начинается уже зима. Они положили там свою регулярную армию, они теряют там каждый день сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды", - заявил глава государства.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 88380 своих военных. Также оккупанты потеряли более 18 000 единиц техники.

https://www.youtube.com/watch?v=2FUA0cl-_uA
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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