Российская агрессия является первопричиной мировых кризисов — Зеленский

15 августа, 23:59
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская агрессия и действия Кремля являются первопричиной мировых кризисов.

«Россия создала столько кризисов, в том числе кризис стоимости жизни во многих странах, а также продовольственный и энергетический кризисы, которые распространяют в мире неуверенность и раздражение!», — заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что необходимо «держать в фокусе» то, что причиной этих кризисов является действия России и Кремля.

https://www.youtube.com/embed/2PWy9hsQIJ0
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Ранее президент Владимир Зеленский предупредил российских оккупантов в Украине, что они все будут найдены и уничтожены украинскими силами.

https://www.youtube.com/watch?v=0Fi8B-HCPnk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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