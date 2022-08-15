Российская агрессия является первопричиной мировых кризисов — Зеленский 15 августа, 23:59 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская агрессия и действия Кремля являются первопричиной мировых кризисов.

«Россия создала столько кризисов, в том числе кризис стоимости жизни во многих странах, а также продовольственный и энергетический кризисы, которые распространяют в мире неуверенность и раздражение!», — заявил президент.

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Зеленский подчеркнул, что необходимо «держать в фокусе» то, что причиной этих кризисов является действия России и Кремля.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил российских оккупантов в Украине, что они все будут найдены и уничтожены украинскими силами.

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