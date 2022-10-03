Украина реализует проект строительства нового флота — Зеленский 3 октября, 03:31 Владимир Зеленский уверен, что Украина построит новый флот (Фото:Елена Зеленская/Facebook)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не существует причины, которая могла бы помешать проекту строительства нового флота для Украины.

«И нет никакой причины, чтобы сорвался наш проект строительства нового флота для Украины. Мы реализуем все намеченные планы. Наша цель — это создание в Украине полноценной базы для обслуживания и строительства кораблей», — заявил президент.

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Глава государства также отметил, что в Украине готовится создание учебного центра и завода компании Байкар, а также совместного производства авиадвигателей.

«Украина всегда была и станет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности. И я горжусь, что могу сказать эти слова абсолютно уверенно и обоснованно по итогам уже 221-го дня полномасштабной войны России против нашего государства», — заявил Зеленский.

2 октября в Турции спустили на воду первый корвет класса Ada для Военно-морских сил ВСУ, названный в честь гетмана Ивана Мазепы.

Это противолодочный корвет типа Ada Гетман Иван Мазепа, имя которому президент присвоил в августе, будет первым кораблем такого класса для Военно-Морских сил Украины.

Как рассказали в командовании ВМС, на корветах будут размещены:

комплексы ПВО малой дальности;

современная система боевого управления;

навигация;

радиолокационная станция;

гидролокатор для поиска и обнаружения подлодок;

система РЭБ и т. д.