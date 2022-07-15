Зеленского призвали запретить выдачу повесток на блокпостах и в общественных местах 15 июля, 16:28 В Украине петиция о запрете выдавать повестки на улицах набрала более 25 тысяч подписей — Зеленский должен ее рассмотреть (Фото:facebook.com/zelenskiy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию, в которой его призвали отрегулировать мехинизм выдачи повесток мобилизуемым в армию украинцам.

Ответная петиция была зарегистрирована на сайте 29 июня 2022 года. По состоянию на 15 июля она уже набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы президент ее рассмотрел. До конца голосования осталось еще больше 70 дней. Сейчас ее статус «ожидает рассмотрения».

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Украинцы обратились к Зеленскому с просьбой урегулировать процесс призыва военнообязанных во время мобилизации / Фото: petition.president.gov.ua

«Господин президент, прошу рассмотреть возможность запретить на законодательном уровне выдавать повестки на блокпостах, АЗС, улице и т.д. Согласно закону О мобилизации , очередность мобилизации должен был указать президент в указе о мобилизации, но там просто указано разработать ее Генштаба ВСУ, который, в свою очередь, засекретил эту информацию. То есть конечным гражданам информация об очередности недоступна и нет никаких юридических оснований для защиты от неправомерной мобилизации.

Сейчас же много желающих людей, которые морализованы, имеют боевой опыт, но не могут вступить на службу, потому что многие набрали людей именно на улицах, не имеющих опыта и/или достаточного желания воевать, что делает оборонный потенциал меньше. Также, пользуясь отсутствием информации об очередности, сейчас встречаются нарушения в процессах выдачи повесток, когда они были без фамилий подписаны с печатями и заполнялись уже на месте. Также все чаще слышно о случаях, когда людей забирали прямо из очередей в АЗС, что тоже не очень законно", — говорится в тексте обращения.



В петиции президента попросили следующее:

набирать резерв, в первую очередь, из желающих ( добровольцев);

добровольцев); запретить выдачу повесток в местах, кроме военкоматов;

или обнародовать и обновлять состояние волн мобилизации, чтобы люди, не подходящие под нынешнюю волну, могли отстаивать свои права во время перемещения по территории Украины в случаях, когда их хотят незаконно или с поручениями призвать на службу.



Напомним, ранее в Украине необходимое количество подписей набрала петиция, в которой призывали «отменить запрет выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев». Зеленский ее рассмотрел, но отклонил обращение. НВ объяснил, что было не столько с этой петицией.

Законно ли выдавать повестки на блокпостах, улицах, АЗС и других публичных местах

Недавно Министр внутренних дел Денис Монастырский прокомментировал правомерность выдачи полицией повесток на улицах или при проверке документов на блокпостах. Он заявил, что все силы обороны и безопасности помогают ВСУ, и «любые подобные действия предпринимаются исключительно по просьбе ВСУ для того, чтобы помочь в вопросах мобилизации».

Адвокат юридической компании Miller Андрей Новак рассказал в интервью для Радио НВ, что вручение повесток в людных местах незаконно: «Основная проблема в том, что данные повестки начинают заполнять сотрудники военкоматов или других правоохранительных органов в момент, когда личность задержали или остановили. Согласно положениям законодательства, при вручении повестки документ уже должен быть полностью оформлен и заполнен.

То есть, полностью заполнена повестка с фамилией, именем, отчеством лица, которому будет выдаваться эта повестка, с указанием в ней даты рождения, указанием в ней даты и места, куда необходимо обратиться военнообязанному. И, конечно, повестка должна быть подписана и закреплена печатью военкомата. И только такая повестка должна вручаться. Когда подходят к человеку, проверяют его документы, а затем на месте вписывают в повестку паспортные данные, год рождения в уже подписанную повестку начальником военкомата, это неправильно и, я бы сказал, что незаконно".

Также правозащитник добавил, что проблема опирается на отсутствие документов и нормативно-правовой базы, которые регулировали бы выдачу повесток во время военного положения: «По состоянию на сегодняшний день есть только положение Кабмина Украины № 52 от 21 марта 2002 года, которым утверждается проведение призыва граждан на срочную службу. В сущности, вручение повесток только на срочную службу. Единственный законодательный акт, который мы можем использовать, хоть немного приближенно похож, это именно он. О военном положении там вообще ничего не указано. Ни в одном другом документе ничего не указано о вручении повесток именно в военное положение».

Напомним, ранее советник главы ОП Алексей Арестович высказался по поводу общей мобилизации в Украине и поделился, что по его мнению «Она не имеет никакого смысла».

Вместе с тем опытный генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что ради победы максимум украинцев должны пройти специальные учения. Он считает, что по всей территории Украины, как в прифронтовой полосе, так и в глубоком тылу, должны учить население умению защищать свою страну.

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