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Зеленский взял дело о ранении пятилетнего мальчика под личный контроль

Вчера, 17:29
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Зеленский взял дело о ранении пятилетнего мальчика под личный контроль - фото

Пресс-служба АП

Зеленский готов помочь с медиками

Президент Владимир Зеленский взял под личный контроль дело о ранении пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

«Владимир Зеленский взял дело под личный контроль. Сейчас решается, нужна ли ему помощь иностранных врачей. Если понадобится, он предоставит необходимых специалистов», — сказала пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

Она добавила, что ребенок находится в Киеве в нейрохирургическом отделении на искусственной вентиляции легких.

Напомним, что в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы.

Подозревают, что в ребенка стреляли полицейские.

Детективы ГБР расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ГУ ЧП в Киевской области 5-летнему мальчику.

Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Пуля до сих пор находится в мозге, поскольку изымать ее при крайне тяжелом состоянии нецелесообразно. Врач объяснил, что поспешное удаление пули может привести к дополнительному травмированию мозга.

Теги:   Киевская область Пулевая стрельба Мальчик Владимир Зеленский

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