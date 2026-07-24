Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня в ближайшее время лучше, чем продолжение войны еще 10-20 лет и еще большие потери. Такое мнение он высказал в интервью американской MAGA-блогерке Лоре Лумер, приближенной к президенту США Дональду Трампу.

Лумер опубликовала интервью в X в пятницу, 24 июля.

Зеленский подчеркнул, что Украина, конечно же, хочет победы в развязанной Россией войне, но прежде всего сосредоточена на человеческих жизнях.

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«Если завтра мы сможем остановить войну, добиться прекращения огня — это лучше, чем воевать 10−20 лет до победы и терять своих людей. Конечно, прекращение огня лучше», — сказал президент.

По мнению Зеленского, президент США Дональд Трамп четко понял, кто на самом деле не хочет останавливать войну, и постепенно начал ему доверять. Он добавил, что не знает, в какой именно момент это произошло, — возможно, в Риме, — но он постепенно пытался объяснить украинскую позицию, и Трамп, по его словам, хорошо его понял.

23 июля Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на новые трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России еще до осени.

Госсекретарь США Марко Рубио 23 июля после встречи с главой МИД страны-агрессора РФ на Филиппинах заявил, что мирные переговоры по Украине потребуют «новых идей» для выхода из тупика. Он отметил, что выдвинутые ранее предложения по мирному урегулированию были «на тот момент неприемлемыми для Украины», а сейчас они «еще менее приемлемы».