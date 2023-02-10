«Манифестация насилия и беззакония». Зеленский заявил, что россиян не должно быть на Олимпийских играх

10 февраля, 17:43
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Россия будет пытаться использовать своих спортсменов в качестве рупора пропаганды, в том числе и на Олимпийских играх. Российских спортсменов нельзя допускать к этим соревнованиям.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита министров спорта государств-партнеров.

Зеленский объяснил, что для РФ не важно, под каким флагом нести разрушения и убийства.

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«И не важно, был бы у этой сборной ее официальный флаг — государственный триколор. Российские террористы используют разную символику», — заявил он.

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Зеленский также добавил, что лишь присутствие представителей государства-террориста — «это манифестация насилия и беззакония».

Президент также подчеркнул, что Россию не место в цивилизованном мире. От нее отворачивается весь мир, и Олимпийские игры не должны стать исключением.

«Мы знаем, что Россия пытается использовать для пропаганды войны любое внимание мира к россиянам», — сказал Зеленский.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что готовы допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях, в частности, если они будут выступать под нейтральным флагом.

27 января президент МОК Томас Бах заявил, что хочет «объединить всех спортсменов со всего мира», в том числе российских, на следующих Олимпийских играх, пишет Der Spiegel. По его словам, исключать спортсменов из соревнований «на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и белорусских спортсменов.

https://www.youtube.com/watch?v=SAiGrTChn3c
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Олимпийские игры Российская пропаганда Владимир Зеленский Война России против Украины

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