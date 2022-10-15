Но шансов никаких нет. У России достаточно людей и оружия — Зеленский

15 октября, 02:35
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Зеленский уверен, что у РФ нет шансов победить в войне (Фото:Офис президента)

Зеленский уверен, что у РФ нет шансов победить в войне (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия уже живет в условиях ожидания поражения и катастрофы.

В частности, президент намекнул на выступления кремлевского диктатора Путина, который иногда высказывается на публике.

«Взгляните, как обеспокоен враг. Послушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, к журналистам», — заявил Зеленский.

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Глава государства подчеркнул, что у российских оккупантов еще достаточно «людей и железа», но шансов на победу нет.

«Да, у них еще есть люди, которых они бросают в атаку, у них есть оружие, ракеты, есть „шахиды“, которые они применяли против Украины. У них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажируя мир. Но у них нет шансов и не будет, потому что Украина движется вперед», — заявил президент.

https://www.youtube.com/watch?v=cM5-1DEe2Kg
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Ранее Зеленский заявил, что развязанная Россией полномасштабная война — решающая.

Во время награждения украинских героев в День защитников и защитниц Украины Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина своей победой «может обеспечить то, за что сражались поколения до нас».

https://www.youtube.com/watch?v=xtyJuS4OkxM
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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