Позиции Украины не изменятся от заявлений о проведении «референдумов» — Зеленский 21 сентября, 02:07 Володимир Зеленський (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Позиции Украины не изменятся от заявлений о проведении "референдумов" на оккупированных территориях. От России не прозвучало ничего такого, что не звучало раньше.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Наши позиции — четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей», — подчеркнул Зеленский.

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Он призвал еще больше поддерживать ВСУ, разведку, ССО, СБУ, Нацгвардию, полицию, пограничников — всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность.

«Наши позиции не меняются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. Имеем в этом полную поддержку наших партнеров», — подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский добавил, что необходимо продолжать сохранять давление и единство, защищать Украину, освобождать нашу землю и не проявлять никакой слабости.

Ранее кремлевские марионетки в ОРДЛО огласили даты своих псевдореферендумов. Представители боевиков «Л/ДНР» заявили, что незаконное голосование состоится с 23 по 27 сентября. Также подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти дни.

Россия пытается запугать украинцев последствиями псевдореферендумов: экс-президент РФ Дмитрий Медведев говорит, что в случае захвата оккупантами территорий Украины любые удары по ним будут расценены как атаки на саму Россию, после чего якобы будет «жесткий ответ».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает шантаж России относительно проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях «страхом разгрома». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что никакие псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ей уже не помогут

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