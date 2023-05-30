Зеленский ответил, готов ли встретиться с Путиным 30 мая, 15:14 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Алина Ярыш)

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возможной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил, что такая ситуация возможна только после полного вывода российских войск с украинской территории.

В интервью корейскому изданию Chosun Ilbo Зеленский отметил, что Путин избегал любого контакта с ним, включая телефонные разговоры, в течение двух лет. Зеленский выразил мнение, что Путин не имеет ничего важного для сказания.

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«Путин четко осознает, что его попытки на силовом захвате Украины бесспорны. Так о чем ты можешь со мной говорить? Путин только хочет захватить Украину войной и уничтожить украинскую государственность», — сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что ему было бы очень сложно общаться с Путиным до тех пор, пока российские войска не будут полностью выведены с территории Украины. Кроме того, глава государства указал на следующую цель, которую ставит перед собой российский диктатор.

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«Следующая цель Путина — Беларусь. Она (Россия — ред.) поглощает Беларусь», — добавил Зеленский.

Зеленский также ответил на вопрос, какой он видит конечную цель Путина. По его мнению, целью диктатора является возрождение Советского союза, которой он достигает с помощью агрессии и запугивания.

«Восстановление Советского Союза. Это его цель в жизни. Поскольку нет возможности достичь этого дипломатическим путем, они попробовали всевозможные запугивания и превращение энергии в оружие. Большинство из них были неудачными. Тогда они выбрали быть откровенным агрессором. Они убивают и пытают тысячи мирных жителей, оккупируют атомные электростанции и даже угрожают ядерной катастрофой», — подчеркнул Зеленский.