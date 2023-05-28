Зеленский внес в Верховную Раду постановление о введении санкций против Ирана сроком на 50 лет 28 мая, 14:19 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

В воскресенье, 28 мая, Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления об утверждении решения СНБО о применении санкций в отношении Ирана на 50 лет.

По информации, которая доступна на сайте Верховной Рады, проект уже передан на рассмотрение руководства парламента и Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран, введенное в действие Указом Президента от 27 мая 2023 года № 308/2023, — говорится в проекте постановления.

В апреле стало известно, что за шесть месяцев Иран доставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов с помощью грузовых судов.

При этом официальные представители Ирана последовательно и категорически отрицали, что Тегеран поставляет России дроны.



25 мая Правительство Украины приняло решение о внесении на рассмотрение СНБО предложений по применению секторальных санкций против Исламской Республики Иран на 50 лет. Владимир Зеленский в вечернем обращении в субботу, 27 мая, рассказал о новом санкционном пакете против страны-агрессора России.

