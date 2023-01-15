Зеленский ввел санкции против еще 198 российских деятелей культуры и медиасферы 15 января, 14:42 Зеленский ввел санкции против еще 198 российских деятелей культуры и медиа (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 15 января, подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) о применении персональных санкций против еще 198 деятелей культуры и медиасферы.

Соответствующий документ № 23/2023 обнародован на сайте главы государства.



В список подсанкционных лиц вошли как граждане РФ, так и граждане Украины, активно занимавшиеся пропагандой в пользу страны-агрессора. Среди них известные пропагандисты, телеведущие, артисты, певцы и политологи.



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В частности, в списке фигурирует пропагандистка медведчуковских каналов Диана Панченко, российский «журналист» Сергей Соседов, военкор Семен Пегов, которому ампутировали ногу из-за ранения на оккупированном Донбассе, российский пропагандистский блогер Юрий Подоляка, певец Юрий Лоза.

В список вошли и четверо граждан Беларуси, среди которых лукашенковский пропагандист Григорий Азаренко.

На прошлой неделе Зеленский утвердил санкции СНБО против 119 российских артистов и пропагандистов, среди которых певец Филипп Киркоров, рэпер Баста, путинский идеолог Александр Дугин, актер Никита Михалков. В список также вошла украинская телеведущая Жанна Бадоева.