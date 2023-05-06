Зеленский встретился с конгрессменами США в Киеве. Среди них —Спартц, критиковавшая Ермака

6 мая, 15:32
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Президент Украины встретился с делегацией американских конгрессменов (Фото:Офис президента)

Президент Украины встретился с делегацией американских конгрессменов (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский принял двухпартийную делегацию Палаты представителей США, в состав которой вошла конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц. В прошлом году она критиковала украинские власти и намекала на «связи» главы ОП Андрея Ермака с Россией.

Как рассказали в Офисе президента, кроме нее, в делегации были глава Хельсинкской комиссии США Джо Уилсон, конгрессмен Стивен Коэн и постоянный представитель Соединенных Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер.

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Зеленский назвал этот визит в Украину «мощным сигналом поддержки» со стороны Вашингтона, «что особенно важно в то время, когда государство-агрессор возобновило массированный ракетный террор против украинских городов».

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«Мы благодарны за вашу помощь, лидерство не только на поле боя, но и за финансовую поддержку», — завяил он.

Президент рассказал американской делегации о ситуации на передовой и первоочередных нуждах ВСУ. Подробно обсудили ключевые направления дальнейшей оборонной помощи США. Речь также шла о продлении действия зернового коридора, ситуации на оккупированной россиянами Запорожской АЭС и других «важных темах».

Также с делегацией встретился министр обороны Алексей Резников. Ей представили «усилия» по обеспечению прозрачности и подотчетности — Офис по поддержке изменений и Общественный антикоррупционный совет при Минобороны.

Oleksii Reznikov/Twitter
Фото: Oleksii Reznikov/Twitter

В июле прошлого года Спартц обратилась с официальным письмом к американскому президенту Джо Байдену и попросила его проверить возможные связи руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с РФ. Спартц назвала его «внутренней проблемой» Зеленского и привела ряд серьезных обвинений в адрес главы ОП.

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После этого в Офисе президента заявили, что не получали официальные письма или обращения от нее, а также призвали обнародовать доказательства своих обвинений. Также конгрессвумен призывала к надзору за поставками оружия Украине, чтобы не «искать его в Сирии или Мексике», и призывала ООН приостановить договоренности по экспорту зерна из Украины.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Зеленский Офис президента Украины Андрей Ермак Виктория Спартц

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