«Важная встреча». Зеленский провел переговоры с командованием ВСУ
Владимир Зеленский провел встречу с командованием ВСУ (Фото:Володимир Зеленський/Telegram)
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командующим Сухопутных войск Александром Сырским, командующим оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александром Тарнавским и начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко.
«Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча», — сообщил президент.
8 июня в Генштабе ВСУ западным журналистам сообщили, что у них нет информации о начале украинского контрнаступления.
Ранее NBC со ссылкой на старшего офицера и солдата, которые находятся у фронта, сообщили, что контрнаступление началось. The Washington Post процитировала «четырех человек» в вооруженных силах, которые говорят то же самое.