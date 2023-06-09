«Важная встреча». Зеленский провел переговоры с командованием ВСУ 9 июня, 00:03 Владимир Зеленский провел встречу с командованием ВСУ (Фото:Володимир Зеленський/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командующим Сухопутных войск Александром Сырским, командующим оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александром Тарнавским и начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко.



«Комаренко, Сырский, Тарнавский. Важная встреча», — сообщил президент.

8 июня в Генштабе ВСУ западным журналистам сообщили, что у них нет информации о начале украинского контрнаступления.

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Ранее NBC со ссылкой на старшего офицера и солдата, которые находятся у фронта, сообщили, что контрнаступление началось. The Washington Post процитировала «четырех человек» в вооруженных силах, которые говорят то же самое.