Зеленский прибыл в Одессу и встретился с командующим ВМС Неижпапой — о чем говорили

2 июля, 15:48
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

В воскресенье, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область, чтобы заслушать доклад командующего Военно-Морскими силами Вооруженных Сил Украины Алексея Неижпапы.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.

По его словам, из доклада Неижпапы узнали о нынешней ситуации в Черном море и оборонительных возможностях Военно-Морских сил ВСУ.

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Также обсудили стратегию развития ВМС Украины.

«Доклад командующего Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины Алексея Неижпапы. Много важных тем. Оперативная обстановка в Черном море, оборонительные способности ВМС, стратегия развития Военно-Морских сил ВСУ на время войны и в послевоенный период», — говорится в сообщении.

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Зеленский добавил, что во время встречи обсуждались вопросы развития программы морских дронов и ракетной программы.

Кроме того, президент выступил перед ВМС ВСУ и поздравил воинов с профессиональным праздником.

Он также посетил госпиталь с украинскими военными и вручил государственные награды.

2 июля в Украине отмечают День Военно-морских сил, который с 2015 года официально празднуют каждое первое воскресенье июля.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Одесская область Одесса Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ВМС Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины Андрей Ермак День ВМСУ

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