«Так Путину и передайте». Зеленский заявил, что все украинские военачальники настроены положительно по поводу контрнаступления 10 июня, 16:00 Зеленский на встрече с начальником оперативного управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александром Комаренко (первый слева), командующим Сухопутных войск Александром Сырским и командующим группировки войск «Таврия» Александром Тарнавским (справа) 8 июня 2023 года (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все украинские командующие настроены позитивно, комментируя ситуацию с контрнаступлением украинских сил.

«Я каждый день на связи с нашими командующими разных направлений — [командующим Сухопутными войсками ВСУ Александром] Сырским, [командующим группировкой войск Таврия Александром] Тарнавским, [командующим группировкой войск Одесса Эдуардом] Москалевым, [командующим Объединенным оперативным штабом ВСУ Сергеем] Наевым, [главнокомандующим ВСУ Валерием] Залужным. Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте», — сказал Зеленский в субботу, 10 июня, на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос о ходе контрнаступления.



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Президент не стал раскрывать больше деталей, в частности относительно направления контрнаступательных действий.

«С моей точки зрения контрнаступательные оборонительные действия проходят в Украине. На какой стадии — я не буду говорить подробно. И считаю, что мы будем это чувствовать», — сказал глава государства.

«Я не доверял бы телеграм-каналам и Путину. Доверять надо нашим военным», — подчеркнул Зеленский.

8 июня некоторые западные СМИ, в частности Washington Post, писали, что Украина начала контрнаступление, сообщая об усилении атак ВСУ на линии фронта на юго-востоке страны.

Bloomberg 9 июня писал, что Украина достигла успехов на южном направлении, однако со «значительными» потерями техники.

По данным Института изучения войны(ISW), ВСУ достигли тактических успехов на границе Донецкой и Запорожской областей.

В Минобороны Украины ранее заявляли, что объявления о начале контрнаступления не будет.

Еще 5 июня там сообщали об «определенных успехах» ВСУ на Запорожском направлении и объявили о переходе к наступательным действиям на некоторых направлениях.

В то же время ВСУ продвигаются в районе Бахмута.