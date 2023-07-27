Зеленский наградил Залужного именным пистолетом, Сырскому подарил картину 27 июля, 11:37 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Днепр наградил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного именным пистолетом.

Об этом говорится в указе на сайте главы государства.

В нем сказано, что генерала наградили «за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, укреплении обороноспособности Украинского государства, образцовое выполнение воинского долга, проявленные честь и доблесть».



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Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

В Telegram Зеленский заявил, что таким образом поздравил Залужного с днем рождения, которое тот отмечал 8 июля. Также президент поздравил командующего Сухопутных войск генерал-полковника Александра Сырского, вручив ему картину, «которая отражает подвиг украинских воинов и уважение к ним».

Фото: Офис президента

Отличие Именное огнестрельное оружие — государственная награда Украины. Это пистолет модели Форт-12, корпус которого изготовлен из легированных конструкционных сталей, а рукоятка — из благородных пород дерева. Он имеет заводскую маркировку, товарный знак и пластинку, на которой гравируется фамилия, имя, отчество награжденного.

Внешние детали корпуса пистолета и рукоятки украшены художественной декоративной резьбой. Затвор и рамка посеребрены, а остальные несколько деталей — из желтого металла.