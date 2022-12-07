День Вооруженных сил Украины. Зеленский вручил ряд государственных наград украинским военным 7 декабря, 01:14 Вручение наград Зеленским состоялось в Мариинском дворце (Фото:Офис президента)

В честь Дня Вооруженных Сил Украины президент Украины Владимир Зеленский вручил ряд государственных наград украинским защитницам и защитникам.

Вручение наград состоялось вечером 6 декабря в Мариинском дворце.

Глава государства вручил высокие государственные награды военнослужащим, боевые знамена командирам воинских частей, почетные наименования и ленты почетного знака отличия президента За мужество и отвагу .

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«Сейчас здесь, в Мариинском дворце — наши герои, родные наших воинов, командиры и представители боевых бригад и подразделений, которые только что прибыли с фронта и снова возвращаются на передовую. Туда, где действительно горячо. Туда, где они сражаются за нашу свободу, за нашу независимость, за наших детей. И я хочу сказать всем присутствующим именно то, что сегодня в сердце, уверен, каждого украинца: я благодарю вас! Я благодарю всех солдат, всех матросов, всех сержантов, старшин, всех офицеров, всех героев, генералов и обязательно — всех ваших пап и всех мам, наши уважаемые украинские воины», — заявил президент.

Присутствующие также почтили минутой молчания память всех, кто погиб на поле боя ради Украины и чья жизнь стала частью героической истории смелости страны.

Фото: Офис президента

Полный список защитников и защитниц, получивших награды, можно посмотреть на сайте Офиса президента.

Во вторник, 6 декабря, украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. В этом году вместе с Днем защитника (14 октября) это один из самых знаковых праздников года — на фоне полномасштабной войны, которую ведет против Украины Россия.

