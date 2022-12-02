Зеленский наградил защитников и защитниц Украины, освобожденных из плена — фото

2 декабря, 23:52
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Президент наградил освобожденных защитников и защитниц (Фото:Офис президента)

Президент наградил освобожденных защитников и защитниц (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 2 декабря, наградил освобожденных из плена защитников и защитниц Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ из плена оккупантов освободили 1331 украинца. Зеленский сказал, что Украина помнит обо всех, кто остается в российских пыточных, и работает над их возвращением.

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«Военные и гражданские. Воины нашей армии, ВМС, нацгвардейцы, полицейские, пограничники, терроборонцы. Медики, спасатели, наши волонтеры. Выходцы из всех областей. Люди, прошедшие бои на севере, на востоке, на юге, на Змеином. Мариуполь и Азовсталь. Оборона Киева и Харькова. Защита Херсона, защита нашего Запорожья. Это люди разных званий, с разными личными историями, но которых мы одинаково ждали дома. За которых мы сражались! Одинаково сражались за каждого, каждую. Те, кто прошел через плен, но сохранил достоинство», — заявил он.

Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
Офис президента
Фото: Офис президента
https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1473302509858171

Президент также поблагодарил команду, которая занимается освобождением пленных. В нее входят в том числе начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава ОП Андрей Ермак, временный руководитель СБУ Василий Малюк, глава МВД Денис Монатырский и омбудсмен Дмитрий Лубинец.

1 декабря Украина и страна-агрессор Россия провели новый обмен пленными. Домой вернулись 50 украинских военных.

https://www.youtube.com/embed/kLDNKzH4TLE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Обмен пленными Владимир Зеленский Военнопленные Офис президента Украины Война России против Украины

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