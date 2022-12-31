Зеленский вручил государственные награды 95 защитникам Украины 31 декабря, 02:24 Зеленский вручил награды военным (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 95 военнослужащим.

Об этом говорится в указе президента №903/2022.



Президент наградил четырех защитников орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени, пятерых — орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, пятерых — орденом За мужество ІІ степени, 17 — орденом За мужество ІІІ степени, двоих — орденом Даниила Галицкого.

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Также 32 военнослужащих президент отметил медалью За военную службу Украины, четырех – медалью За безупречную службу ІІІ степени, а 26 защитников – медалью Защитнику Отечества.