Зеленский вручил государственные награды 95 защитникам Украины
Зеленский вручил награды военным (Фото:ОП)
Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды 95 военнослужащим.
Об этом говорится в указе президента №903/2022.
Президент наградил четырех защитников орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени, пятерых — орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, пятерых — орденом За мужество ІІ степени, 17 — орденом За мужество ІІІ степени, двоих — орденом Даниила Галицкого.
Также 32 военнослужащих президент отметил медалью За военную службу Украины, четырех – медалью За безупречную службу ІІІ степени, а 26 защитников – медалью Защитнику Отечества.