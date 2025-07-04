Зеленский вручил награду 11-летнему мальчику из Дании — реакция подростка покорила сеть

4 июля, 11:40
Зеленский наградил 11-летнего волонтера в Дании (Фото: Владимир Зеленский/Facebook)

Во время поездки президента Украины Владимира Зеленского в Данию, он вручил награду «Будущее Украины» 11-летнему волонтеру Йенсу Фогу Томсену. На кадрах видно, что растерянный парень не ожидал такой встречи.

О вручении награды украинский лидер сообщил 3 июля в Facebook. Награду датский школьник получил за свою волонтерскую работу.

По словам Зеленского, с прошлого года Йенс собственноручно изготавливает пасхальные украшения и благодаря их продаже собрал более 34 тыс. датских крон. За эти средства он приобрел школьные рюкзаки и принадлежности для украинских детей, пострадавших от войны. Парень стал первым иностранцем, который получил эту награду, отметил президент.

https://www.facebook.com/zelenskyy.official/videos/1412271313363227?locale=uk_UA

На кадрах с вручения наград заметно, как парень растерялся. В комментариях украинцы выражают восхищение мальчиком и благодарность за неравнодушие. Некоторые отметили, что юный волонтер не ожидал такого развития событий.

«Глаза мальчика действительно подтверждают, что это „SURPRISE“: большие, удивленные до последнего момента он не знал, кто находится в комнате», — написал в комментариях пользователь Сергей Колпаков.

Украинцы восхищаются в комментариях добрым сердцем мальчика / Фото: Скриншот
Комментарии пользователей / Фото: Скриншот
На кадрах заметно, какой растерянный парень / Фото: Владимир Зеленский/Facebook
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Владимир Зеленский Волонтер Дания Знаки отличия

