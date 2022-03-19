Бойцы подразделения КОРД получили государственные награды от президента Украины — видео 19 марта, 16:22 Цей матеріал також доступний українською Бойцы КОРДа при получении государственных наград (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды бойцам подразделения особого назначения Национальной полиции КОРД.



Об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что бойцы этого подразделения выполняют важнейшие задачи в рамках противодействия полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Зеленский отметил мужество и самоотверженность бойцов КОРДа во время спасения жизни людей, обеспечения правопорядка в Украине в условиях военного положения.

Видео дня

Правоохранители, которых наградил президент, добросовестно работают над выявлением диверсионно-разведывательных групп противника на территории Украины, реагируют на оперативную информацию о возможных действиях врага, приобщаются к охране административных зданий государственного значения и при необходимости дают вооруженный отпор вражеским силам, говорится в сообщении.

«Во время полномасштабной войны с Россией, с одной, как говорили, мощнейших армий, вы являетесь мощными защитниками Украины», — сказал Владимир Зеленский во время вручения наград.

Президент отметил, что бойцы КОРД выполняют важные задачи по защите тех, кто находится в тылу, и помогают нашим воинам на передовой. Также он пожелал Кордовцам и их семьям здоровья и победы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.