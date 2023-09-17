Зеленский во время визита в Капитолий выступит перед сенаторами США
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский собирается выступить с речью перед сенаторами США во время своего визита в Капитолий в четверг, 21 сентября.
Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, Зеленский выступит с речью в 10:00 по местному времени во время встречи всех сенаторов.
Сообщается, что Зеленский также встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме. По словам людей, знакомых с планами, помимо поездки в Вашингтон в связи с заседаниями Генеральной Ассамблеи ООН, Зеленский планирует несколько встреч с другими мировыми лидерами в Нью-Йорке.
Ранее посол Израиля в Украине Михаэль Бродский говорил, что президент Владимир Зеленский встретится с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Нью-Йорке.
Также глава украинского государства может встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой.
Зеленский и Байден встречались на полях саммита НАТО в литовском Вильнюсе в июле 2023 года.
Украинский президент ранее говорил, что хочет обсудить с Байденом возможность предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS.