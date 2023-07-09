«Боже, Украину храни». На 500 день войны Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину — видео 9 июля, 00:50 Владимир Зеленский во Львове (Фото:Офис президента)

Во время визита во Львов президент Украины Владимир Зеленский принял участие в молитве Боже, Украину храни! 500 дней сопротивления и победы.

В Офисе президент сообщили, что возле памятника Тарасу Шевченко во Львове представители духовенства и руководители религиозных организаций произнесли молитвы за Украину.

Видео дня

Они молились за победу государства и справедливый мир. Духовные лидеры просили заступничества и сил для защитников нашей Родины, благословения для представителей украинской власти и спасения для всех пострадавших от войны. Также молились за восстановление территориальной целостности Украины.



В молитвенном мероприятии также приняли участие: премьер-министр Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, городской голова Львова Андрей Садовый.

