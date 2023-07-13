Зеленский верит, что в течение года Украина победит Россию
Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Президент Владимир Зеленский заявил, что верит в то, что в течение года Украина сможет победить в войне против России.
«Мы верим, что следующий очень важный шаг для Украины будет на следующем саммите НАТО — символично, все же 75 лет Альянсу — в Вашингтоне. Мне кажется, нам надо много работать и готовиться к этому саммиту», — заявил президент.
Глава государства также отметил, что сейчас присутствует «абсолютное единство» в том, что Украина также вступит в Евросоюз.
«И точно все всем понятно: мы уже имеем абсолютное единство, что Украина будет членом Европейского Союза. Это абсолютно справедливо: Украина боролась за такое недалекое будущее для себя — быть равноправным членом ЕС, альянса безопасности и независимым государством», — заявил Зеленский.
Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно
Медведев верит в сказку о том, что НАТО воюет с Россией
В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.
Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.
11 июля Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».
Также страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии долгосрочной безопасности для Украины.