Зеленский верит, что в течение года Украина победит Россию 13 июля, 01:41 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Владимир Зеленский заявил, что верит в то, что в течение года Украина сможет победить в войне против России.

«Мы верим, что следующий очень важный шаг для Украины будет на следующем саммите НАТО — символично, все же 75 лет Альянсу — в Вашингтоне. Мне кажется, нам надо много работать и готовиться к этому саммиту», — заявил президент.

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Глава государства также отметил, что сейчас присутствует «абсолютное единство» в том, что Украина также вступит в Евросоюз.

«И точно все всем понятно: мы уже имеем абсолютное единство, что Украина будет членом Европейского Союза. Это абсолютно справедливо: Украина боролась за такое недалекое будущее для себя — быть равноправным членом ЕС, альянса безопасности и независимым государством», — заявил Зеленский.

Саммит НАТО в Вильнюсе — что известно

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

Также страны Большой семерки (G7) согласовали гарантии долгосрочной безопасности для Украины.

Инфографика: NV