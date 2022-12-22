«Война, не до костюма иногда». Почему обсуждают одежду Зеленского, Ермака и Кулебы во время визита в США — интервью с политтехнологом 22 декабря, 18:50 Эксклюзив НВ Встреча украинской и американской делегаций в Вашингтоне (Фото:Офис президента Украины)

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в интервью Радио НВ оценил, как прошел визит президента Украины Владимира Зеленского в США и объяснил, почему в соцсетях обсуждают одежду делегации.

— С чем вы связываете этот зарубежный визит, ведь он первый за время широкомасштабной войны, и первый разговор тет-а-тет с Джо Байденом за это время. Почему сейчас и почему именно так?

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— Есть несколько предположений, и у меня в том числе. Я думаю, что раньше Зеленский не мог себе этого позволить, когда была активная фаза боевых действий. Сейчас тоже активная, но на одном в основном участке — на бахмутском направлении идут действительно жестокие бои. И более менее ситуация стабилизирована на всех остальных участках. Поэтому Зеленский смог себе наконец-то позволить выехать из страны.

Мне кажется, раньше это было бы, может быть, даже не очень уместно, хотя он и раньше мог это сделать.

Это конец года. То есть ещё одна причина подводить итоги поставленной помощи и финансовой в том числе. И договариваться о новой военной и финансовой помощи как раз самое время.

Дальше, как говорится, необходимо было сверить часы. Кстати, помните, появилась информация буквально накануне, что Байден не приезжает в Украину исходя из соображений безопасности. То есть начали поднимать вопрос, почему Байден не приезжает. Борис Джонсон как-то из другого теста сделан. Поэтому так решили. Хотя об этой встрече, мне кажется, говорили давно, она была заранее спланирована. Держалось всё в строжайшем секрете. Буквально несколько человек знали, что эта встреча будет, что она состоится.

Нужно понимать, что и Европа, и Соединенные Штаты всё чаще говорят о каких-то переговорах. На встрече между Байденом и Зеленским, когда Кулеба с Ермаком в другой комнате ожидали, мне кажется, и шли разговоры о формате возможного мирного соглашения или хотя бы о начале переговоров.

Путину сейчас переговоры нужны всего лишь для одной цели. Для того, чтобы как можно больше подготовить мобилизованных, как можно лучше в таких условиях, и дальше начать новое наступление. То есть в том, что новое наступление будет, уже не сомневается никто. Вопрос: откуда и какими силами.

— Зеленский ранее говорил, что не собирается вести переговоры с Путиным. Он намекал, что будет вести переговоры со следующим президентом.

— Абсолютно правильная позиция, потому что Путин сделал довольно странный шаг. Помните, когда он подписал вот эти фейковые бумажки о вхождении кусков областей в состав Российской Федерации? Он отрезал себе путь для отступления, для переговоров.

Понятное дело, что ему никто не отдаст эти земли. И он уже не сможет объяснить, почему он эти земли возвращает обратно Украине. Здесь, по большому счёту, и закрываются переговоры. О чём говорить, если мы хотим обратно все наши земли, в том числе и Крым, а Путин уже их вписал, как говорится, в конституцию себе?

Разве что он складывает с себя каким-то образом полномочия и делает трансфер власти, получает определенные гарантии неприкосновенности. Хотя в России нет такого понятия, как гарантии неприкосновенности. Как только Путин отойдет от власти через давление на него, начнутся турбулентные процессы, поэтому тут тоже не складывается.

— Сейчас в соцсетях разворачивается дискуссия, которую я лично не до конца понимаю, по поводу внешнего вида нашей делегации, которая была в Конгрессе, в Овальном кабинете. Речь идет о тактической одежде, в которой был президент и глава Офиса тоже. Министр иностранных дел Кулеба был в свитере и кроссовках. Является ли это критическим нарушением протокола? Действительно ли кто-нибудь может посмотреть на это, как на какое-то проявление неуважения?

— Я вам хочу сказать, что для Зеленского, который с первых дней войны в тактической одежде (футболках, в рубашках, флисках каких-то), это абсолютно нормально. Я не вижу причины, почему он должен нарядиться в костюм. То есть президент воюющей страны, главнокомандующий одевается так, как привык все эти месяцы одеваться.

Зеленский и Байден / Фото: Офис президента Украины

Кулеба может быть и мог в костюме быть. Но, опять же, посмотрите на министров, которые выходят в эфир: кто в чём. Просто война идёт, а что поделать, не до костюма иногда.

— Говорят: «Бабушкин свитер и кроссовки». Несется по соцсетям нечто невероятное.

— Я думаю, что это из серии, когда некоторым не нравится причёска Бориса Джонсона. Когда люди начинают обсуждать внешность и одежду, а не суть визита и не результат, мне кажется, это может и не очень правильно.

Они же не пришли в шортах туда. Думаю, что единственное, за что можно было негативно зацепиться в этом визите, — то, во что были одето наше военно-политическое руководство.

Поэтому я думаю, что это не проблема. Хотя всегда найдутся те, кому очки Кулебы не так сидят или что-то ещё. Поэтому я бы на это не сильно обращал внимание.

Да, может быть, по этике положено было всем быть в костюмах. Но мне кажется, что большей части читателей и зрителей абсолютно все равно было на то, во что была одета наша делегация.

— Как вы считаете, этот заграничный визит Зеленского — исключение или будут еще?

— Будут еще. Я думаю, что это будет серия визитов. И сейчас уже есть такая утечка (я не знаю, правдива ли она, но очень логична), что Зеленский посетит еще Великобританию, впоследствии — Германию, Францию. Будут такие визиты, он выступит у них тоже в парламентах, повстречается с президентами.

Мне кажется, было бы логично сейчас сделать целую серию таких визитов в преддверье Нового года, в преддверье года, когда начинают планировать: а сколько же помощи будем в следующем году Украине выделять. Это было бы очень правильно и логично.