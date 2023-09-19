«Это явно геноцид». Украина знает имена десятков тысяч детей, которых похитила Россия — Зеленский 19 сентября, 22:25 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Caitlin Ochs)

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Генассамблеи ООН сообщил, что Киев знает имена десятков тысяч детей, которые ранее были похищены страной-агрессором Россией.

«Мы знаем имена десятков тысяч детей и располагаем доказательствами про сотни тысяч других детей, похищенных Россией на оккупированных территориях Украины и впоследствии депортированных», — сказал украинский лидер во вторник, 19 сентября.

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Зеленский добавил, что страна-агрессор учит украинских детей ненавидеть Украину и в дальнейшем, по его словам, все связи детей с их семьями будут разорваны.

«Это явно геноцид», — подчеркнул он.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по подозрению в совершении военных преступлений в связи с депортацией украинских детей в РФ.

27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой признала принудительное перемещение украинских детей в Россию геноцидом.

По данным Лубинца, россияне вывезли с оккупированных ими территорий Украины почти 20 тыс. детей, а в «лагерях перевоспитания» удерживают около 6 тыс.

Принудительное перемещение украинских детей и военнопленных происходит в том числе через территорию Беларуси, заявлял он.

Всего, по данным Европарламента, количество незаконно депортированных в Россию украинских детей может достигать 16−300 тысяч. Евродепутаты считают, что вывозить украинских детей россияне начали еще в 2014 году — с момента оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей.